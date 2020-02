Sì al Piano cantieri forestali

(ANSA) - AOSTA, 6 FEB - Un parere favorevole all'unanimità è stato espresso oggi dalla terza commissione del Consiglio regionale sul Piano degli interventi in materia di cantieri forestali per il 2020. "Soddisfazione per l'approvazione unanime su di un provvedimento importantissimo per la tutela delle foreste - spiega il presidente della commissione, Alessandro Nogara - il mantenimento dei sentieri, dei corsi d'acqua secondari, delle aree naturali e del verde pubblico urbano oltre che per garantire l'occupazione a più di 400 operai a tempo determinato (per un totale di 130 giornate lavorative) e un centinaio tra operai a tempo indeterminato e impiegati idraulico-forestali, con un impegno di spesa di circa 12 milioni di euro". Per Nogara "l'unanimità sull'atto è dovuta anche all'ottimo lavoro dell'assessore all'ambiente supportato da dirigenti e funzionari dell'Assessorato in questa meritoria attività di programmazione di interventi".

"Gli anni di impegno in questo settore, dopo la decisione di abbandonare i cantieri forestali in gestione diretta dalla Regione - aggiunge Nogara - hanno portato a una ripartenza di questi cantieri che sono fondamentali per la salvaguardia del nostro territorio e delle nostre professionalità: un esempio è la lotta alla processionaria del pino, con un piano avviato cinque anni fa e che oggi vede grandi risultati".(ANSA).