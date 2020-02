Adu, capolavoro equilibrismo su rifiuti

"In tempi di timore giustificatissimo da parte della cittadinanza, testimone dei viaggi dei rifiuti attraverso i quali la nostra bella Valle si è aperta al turismo del rifiuto speciale industriale smaltito nelle discariche private, abbiamo lavorato alacremente per portare in Consiglio regionale soluzioni serie al fine di risolvere non solo il problema della discarica di Chalamy, ma anche quella di Pompiod.

Ma l'ennesima nostra proposta, saggia, realistica e volta a limitare il danno discariche, è stata rigettata". Lo scrive, in una nota, Daria Pulz (Adu) commentando il voto in Consiglio Valle sulle nuove normative per le discariche previste dalle disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020-2022.

"Per la discarica di Pompiod - prosegue - si continua quindi a prevedere un limite annuo del 20% per tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso; a Chalamy si potranno importare solo i rifiuti inerti, per intenderci anche lo smarino da scavo, quello dei lavori Tav, ad esempio. Dietro alla magica parola 'revoca', introdotta in extremis nell'emendamento, si nasconde ciò che l'Assessore aveva in realtà già disposto perché dire che vieti i lavori di completamento relativi al conferimento significa, appunto, affermare la revoca delle autorizzazioni con altre parole. Ma, grazie alla momentanea pax fra Lega e cosiddetti autonomisti, è nato un capolavoro di equilibrismo delle larghe intese a cui quasi tutto il Consiglio in chiusura ha abboccato, ci chiediamo se in buona fede. Il rischio di incostituzionalità c'era e rimane per via della libera circolazione delle merci, tra cui anche i rifiuti".

"Quando noi avevamo osato parlare di revoca - conclude - la maggioranza aveva obiettato che non si possono illudere i cittadini poiché non si sarebbero fatti aspettare i ricorsi dei gestori, anche se è evidente che la cittadinanza sta impiegando tutte le sue energie per salvare la politica dai disastri che essa stessa ha precedentemente prodotto".