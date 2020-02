Stop Consiglio Vda per verifiche ammissibilità emendamenti

Falsa partenza oggi per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato per l'esame del disegno di legge collegato al bilancio che è stato approvato venerdì scorso. La seduta è stata aperta, ma subito sospesa per approfondimenti tecnici sull'ammissibilità degli emendamenti. La questione è stata posta durante la conferenza dei capigruppo da Andrea Manfrin (Lega Vda) e Stefano Ferrero (Vda Libra) che hanno chiesto un parere tecnico degli uffici, esprimendo dubbi sul rispetto del regolamento consiliare.