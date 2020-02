Rifiuti, tre opzioni per discarica Chalamy

Una proposta dell'assessore regionale all'ambiente Albert Chatrian per limitare drasticamente la tipologia di rifiuti che possono essere conferiti nella discarica di Chalamy, a Issogne, un emendamento depositato da Daria Pulz (Adu) per impedire il conferimento dei rifiuti speciali in discariche che distano meno di 500 metri dai centri abitati e una modifica normativa, avanzata da Vda Libra, Lega Vallée d'Aoste, Mouv' e il consigliere Claudio Restano, che comporterebbe la revoca delle autorizzazioni concesse alle discariche senza una delibera di Giunta, come avvenuto per il sito di Chalamy. Sono queste le tre opzioni che il Consiglio Valle dovrà esaminare e votare oggi, nell'ambito della discussione sul disegno di legge collegato al bilancio triennale (approvato venerdì scorso).