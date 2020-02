Non ammesso emendamento election day

L'emendamento dell'election day non sarà esaminato dal Consiglio regionale nell'ambito degli emendamenti al disegno di legge collegato al bilancio. E' questo l'esito degli approfondimenti tecnici svolti in mattinata sull'ammissibilità della proposta. La proposta prevedeva la possibilità di un accorpamento in un'unica data delle elezioni comunali e delle eventuali elezioni regionali anticipate. I proponenti (Av e Uv) hanno annunciato l'intenzione di proporre un disegno di legge ad hoc.