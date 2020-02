Manfrin annuncia dimissioni dopo voto

"Annuncio che come gruppo abbiamo deciso di accettare l'invito che è stato rivolto, cioè quello di recarci in sede neutra, nell'ufficio della dottoressa Perrin, per rassegnare le nostre dimissioni, cosa che faremo appena finito di votare l'ultimo provvedimento. Riteniamo che, esattamente come è stato detto da più forze politiche, quello che è il nostro incarico sia terminato". Lo ha detto il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, durante le dichiarazioni di voto sul disegno di legge 'collegato' alla legge di stabilità.

"Ci si era posti l'obiettivo di approvare il bilancio - ha aggiunto Manfrin - e ovviamente questo è l'ultimo atto relativamente al collegato. Ci recheremo per dimetterci e invitiamo le altre forze politiche che hanno dichiarato questa disponibilità a seguire ovviamente lo stesso consiglio". "Anche io andrò nell'ufficio del segretario del Consiglio" ha detto Daria Pulz (Adu). Luigi Vesan (M5S) ha ribadito la disponibilità del gruppo a dare le dimissioni "ma solo quando se ci saranno le 18 firme". Stessa posizione espressa da Stefano Ferrero (Vdalibra). "Se uno si dimette - ha replicato Luigi Bertschy (Alliance valdotaine) - allora si dimette. Dimettersi aspettando gli altri è troppo comodo". Erik Lavevaz (Union valdotaine): "Avrei sottoscritto la richiesta di firme a dicembre, oggi mi sembra una presa in giro a pochi giorni dalla fine della legislatura".