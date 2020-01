Discarica Chalamy, presentato subemendamento

In merito alla discarica di Chalamy gli assessori Albert Chatrian e Luigi Bertschy hanno presentato un subemendamento alle leggi di bilancio che dispone la possibilità di scaricare nell'area solo terra da scavo. Il testo è stato presentato ai capigruppo e sarà portato in aula per il voto. Il subemendamento "intende proporre una soluzione legislativa alla questione della realizzazione e dell'esercizio delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni. In particolare, a fronte della disposizione che impegna la Regione a disincentivare la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, si prevede, per le discariche già autorizzate, ma non ancora in esercizio, il divieto di completare i lavori correlati alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali extra Regione, ad eccezione dei rifiuti inerti previa caratterizzazione, per i quali il comma 12bis dell'articolo 14 della l.r. 31/2007 esclude il divieto di conferimento, mantenendo, invece, il limite del 20% della capacità annua autorizzata per le sole discariche già realizzate e già in esercizio".