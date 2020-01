Consiglio Valle, al via voto ordini giorno poi Defr

Dopo l'esaurimento in seduta notturna della discussione generale sul bilancio di previsione della Regione e sui disegni di legge collegati, sono iniziate in Consiglio regionale le operazioni di voto, a partire dagli undici ordini del giorno. Successivamente si passerà al Defr. I lavori sono stati interrotti da alcune sospensioni per riunioni politiche e di approfondimento tecnico su alcune questioni.

Permane l'incognita sui tempi: nel caso in cui il Consiglio non riuscisse ad approvare entro oggi tutti i documenti (come da ordine del giorno), si renderebbe necessaria una prosecuzione domani dell'assemblea regionale.