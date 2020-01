Morelli (Av), bilancio e poi dimissioni

(ANSA) - AOSTA, 28 GEN - "Non possiamo non rilevare che per riuscire a incidere significativamente sono necessarie condizioni di stabilità e continuità di azione politica e amministrativa che il quadro politico attuale non può garantire, condizionato dai numeri eccessivamente risicati e da un individualismo che alla fine mortifica chi vuole fare il gioco di squadra e quindi Av lo ribadisce in modo chiaro se queste sono le condizioni si torni a tornare a elezioni". Lo ha detto la capogruppo di Alliance Valdotaine, Patrizia Morelli, intervenendo nel dibattito sul bilancio regionale e sui disegni di legge collegati. "Prima però il bilancio va votato al più presto", ha aggiunto. Rispondendo alla richiesta del consigliere Cognetta di firmare le dimissioni, Morelli ha precisato: "Non raccogliamo i ricatti, quando sarà il momento firmeremo le nostre dimissioni e prepareremo il nostro foglio".(ANSA).