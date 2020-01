Opposizione dice no proposta Rete civica

(ANSA) - AOSTA, 27 GEN - La proposta di Rete civica di una giunta tecnica che traghetti la Valle d'Aosta fino a delle elezioni regionali di ottobre incassa la bocciatura netta dell'opposizione, formata dalla Lega Valle d'Aosta, Mouv, Vda Libra e dal consigliere Claudio Restano. "Stiamo prendendo in giro la gente, la nostra priorità è elezioni subito", spiega Stefano Aggravi (Lega Vda). Stefano Ferrero (Vda Libra) si è detto "contro l'accanimento terapeutico", mentre per Elso Gerandin (Mouv) "la situazione è talmente degenerata che non si può che chiudere questa pietosa legislatura". "Il quadro politico è andato peggiorando - aggiunge Restano (Misto) - salvo miracoli le elezioni sono l'unica via percorribile".(ANSA).