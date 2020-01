Av, approvare bilancio entro gennaio

(ANSA) - AOSTA, 17 GEN - Il gruppo consiliare Alliance Valdotaine vuole "approvare il bilancio entro il mese di gennaio 2020, al fine di porre rimedio alla situazione di stallo dovuta all'esercizio provvisorio in cui si trova la Regione, per effetto della mancata approvazione della legge finanziaria nel mese di dicembre". In una nota diffusa nel pomeriggio, i sette consiglieri di Alliance Valdotaine aggiungono: "Il nostro gruppo ha sempre sostenuto la necessità di non portare la Regione in esercizio provvisorio onde evitare i disagi e i ritardi che puntualmente si stanno ora verificando. Auspichiamo che il percorso della seconda Commissione si concluda in tempi brevi e che si possa quanto prima convocare il Consiglio per procedere all'approvazione del bilancio". "Alla luce del lavoro di approfondimento svolto dalla seconda Commissione negli ultimi giorni, - si legge ancora nella nota - Alliance Valdotaine ritiene che si debba giungere al più presto a sintesi con una convocazione del Consiglio regionale che non può attendere oltre, per rispondere con un segnale serio e tangibile alla comunità che vigile attende risposte puntuali".

