Proposta maxi riduzione Irpef da 7 mln

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Una maxi riduzione da 7 milioni di euro dell'addizionale regionale Irpef per il triennio 2020-2022: questo il contenuto di un emendamento al bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta, presentato oggi da Lega Vda, Mouv, Vda Libra e Claudio Restano (Misto), durante i lavori della seconda commissione consiliare. L'aliquota attualmente in vigore è dell'1,23 per cento, mentre la modifica prevede una riduzione del carico fiscale per i primi tre scaglioni Irpef, con un azzeramento per la fascia di reddito più bassa. Le risorse necessarie per questa operazione dovrebbero essere reperite nei settori dei beni culturali, del turismo e dell'industria e Pmi.

"È questa la nostra prima proposta - ha spiegato Stefano Aggravi (Lega Vda) - e in base a quella che sarà la risposta delle altre forze politiche ce ne potrebbero essere anche delle altre".

(ANSA).