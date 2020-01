Prorogate iscrizioni Conseil pour école

(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - Sono stati prorogati al 29 gennaio 2020 i termini per partecipare ai concorsi 'La Commune à l'École' e 'Un Conseil pour l'École', rivolti agli studenti valdostani. A una serie di schede didattiche si affiancano due concorsi, ciascuno dedicato a un diverso ordine scolastico: in palio per le classi che presenteranno i migliori progetti di cittadinanza ci sono laboratori didattici, escursioni con guide naturalistiche e alpine sul territorio e buoni per viaggi d'istruzione. L'iniziativa 'Un Conseil pour l'école' (www.consiglio.vda.it/un-conseil-pour-l-ecole), alla sua prima edizione, è pensata per le scuole secondarie e prevede un tema da affrontare attraverso un prodotto testuale o multimediale (saggi e video, narrativa e fotografie, testimonianze e prodotti grafici). La quarta edizione de 'La Commune à l'école' (www.lacommunealecole.it) è invece destinata, da una parte, alle classi terminali della scuola dell'infanzia, invitate a ragionare sul tema "Regole per crescere insieme"; dall'altra, alle classi quarte della scuola primaria è proposto il tema 'Noi abbiamo cura di... Con idee, progetti e passione ci impegniamo per migliorare insieme il nostro Comune'. Le due iniziative sono inserite all'interno dei 'Rendez-vous citoyens', previsti dalla legge regionale n. 6 del 2006 per sostenere la partecipazione civica sul territorio. La loro organizzazione è frutto della collaborazione tra la Presidenza della Regione, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Assessorato regionale dell'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili e il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta. (ANSA).