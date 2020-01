Garante Vda, più formazione in carcere

(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - E' incentrato sulla necessità di far nascere e di sviluppare "attività formative e lavorative" rivolte ai detenuti della casa circondariale di Brissogne il messaggio di auguri per il nuovo anno di Enrico Formento Dojot, Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Valle d'Aosta.

Formento Dojot evidenzia l'importanza per l'istituto valdostano "di operare per la creazione di lavoro, interno ed esterno". "Su questo punto, - spiega il Garante rivolgendosi direttamente ai detenuti - molti di voi da tempo segnalano carenze". Secondo il garante "è proprio durante il duro periodo di restrizione che si pongono le basi per il futuro reinserimento nella società, attraverso l'acquisizione di conoscenze che possono dare uno sbocco una volta usciti dall'Istituto". (ANSA).