Concerto Capodanno con Orchestra Bulgaria

Si aprirà all'insegna di musica e solidarietà il 2020 al teatro Splendor di Aosta: protagonista sul palco sarà l'Orchestra Sinfonica di Stato della Bulgaria.

L'evento - in programma il primo gennaio alle 11 - è organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. L'Orchestra sarà diretta da Abzal Mukhitdinov e potrà contare sui virtuosismo della giovane violinista-prodigio Elisso Gogibedaschwili.

Il programma del concerto prevede brani di Giuseppe Verdi, Niccolò Paganini e Johann Strauss. Come da tradizione, gli incassi del concerto saranno devoluti a un ente benefico: quest'anno il ricavato andrà a sostenere le attività dell'associazione Lorenzo Poletto Onlus, nata per sostenere i bambini malati oncologici e le loro famiglie.