Regione, salta esame bilancio

A causa di 'lacerazioni' interne alla maggioranza è 'saltata' l'approvazione del bilancio della Regione Valle d'Aosta. E' quanto emerso in apertura dei lavori del Consiglio Valle, convocato oggi e domani proprio per esaminare il documento finanziario.

"Abbiamo trascorso mesi di lavoro per la redazione di un bilancio - ha detto il presidente della Regione ad interim, Renzo Testolin - che contavamo di approvare entro la fine dell'anno per dare continuità all'azione amministrativa ed evitare impasse. Fino a 10 giorni fa il bilancio aveva i voti per essere approvato. Ora il clima politicamente è cambiato e a malincuore, dopo un Natale di confronti e valutazioni, abbiamo dovuto prendere atto di una situazione difficile da spiegare.

Per motivazioni fondamentalmente politiche, dovute a un susseguirsi di eventi, non siamo in grado di approvare il bilancio".

Secondo quanto si è appreso, alcuni consiglieri dell'Union valdotaine avrebbero annunciato l'intenzione di non votare a favore del bilancio. Ora la Giunta regionale dovrà licenziare un disegno di legge per l'esercizio provvisorio che andrà prima in commissione e poi in aula. Il bilancio dovrebbe quindi essere approvato a gennaio, con modifiche, e probabilmente con un voto trasversale."Non si può fare finta di niente, ed è bene prendere atto di quello che è successo: oggi non approviamo un bilancio, ma possiamo fare un bilancio di quanto successo in queste settimane. Ci troviamo a dover correre ai ripari, anziché aver intrapreso un percorso di confronto come poteva essere possibile dieci giorni fa. Avevamo fatto delle aperture che ci sono costate anche critiche: quello che succede oggi è qualcosa che non avremmo voluto vedere. Chi ha portato oggi il bilancio senza averne i voti, se ne deve assumere tutte le responsabilità" ha detto Stefano Aggravi (Lega Vda). Per Claudio Restano (Misto) "ben venga questa proroga se si apre un confronto politico, che non dovrà essere soltanto la ricerca di voti per far passare un bilancio, ma per costruire qualcosa di più solido".

Patrizia Morelli (Alliance valdotaine) ha detto che "la priorità era mettere in sicurezza il bilancio: lo abbiamo affermato chiaramente nello scorso Consiglio e non abbiamo cambiato idea. Altri hanno cambiato idea e le vicende politiche successe in questa settimana ci portano oggi a constatare che i voti per approvare il bilancio non ci sono più". Daria Pulz (Adu) ha osservato: "L'esercizio provvisorio è una strada difficile che avrebbe dovuto essere evitata perché può sfuggirci di mano, a partire dal supporto indispensabile che deve essere fornito ai Comuni che devono poter approvare il loro". Secondo Luigi Vesan (M5S) "la Legislatura è ormai arrivata a fine corsa, questo Consiglio è composto da una grande maggioranza trasversale di persone completamente prive di qualunque spirito costruttivo, è composto da forze di minoranza che fanno solo ostruzionismo e campagna acquisti, di persone che approvano qualunque cosa pur di stare al potere, di persone che entrano ed escono da maggioranze e minoranze, che cambiano stemmi, senza nessuna vergogna. Da oggi in poi, dichiariamo la nostra indisponibilità a far parte di qualsiasi maggioranza e chiediamo il ritorno immediato alle urne".

Per il Capogruppo di Rete Civica, Alberto Bertin, "è una situazione grave, ma auspichiamo che, vista la situazione, si trovi una convergenza sul bilancio". Elso Gerandin (Mouv') ha parlato di "triste epilogo per la Valle d'Aosta: i valdostani non meritavano questo. Spiace perché avviene in un momento particolare: dopo anni di bilanci dei sogni, avevamo risorse certe, grazie ai cinque mesi di nostro Governo che hanno permesso di chiudere la trattativa con lo Stato". Giovanni Barocco (Union Valdôtaine) ha poi dichiarato: "Io ho cambiato idea e non mi nascondo: in Commissione doveva iniziare un percorso di confronto che dobbiamo ancora mettere in campo. Far finta che in questi giorni non sia capitato niente significa essere irresponsabili. Anche per dare una dignità alle nostre posizioni e ai nostri movimenti, bisogna quindi andare verso una soluzione condivisa, anche se so che questo costerà tanto alla Valle d'Aosta".

Emily Rini (Front valdotain) ha aggiunto: "Non possiamo far finta che non sia successo nulla: a fronte delle ultime vicende e all'entrata di nuovi Consiglieri, si era deciso di riportare il bilancio in Commissione perché la fase politica oggettiva richiedeva la maggior condivisione possibile. Riportare oggi lo stesso testo mi chiedo che senso abbia". Secondo Pierluigi Marquis (Stella alpina) "dobbiamo mettere da parte il consenso elettorale e porci come punto di incontro le necessità amministrative e le esigenze dei valdostani. È sbagliato descrivere l'esercizio provvisorio come la fine del mondo, perché nella storia è già accaduto: allo stesso tempo, però, serve un confronto ragionevole".

L'Assessore Mauro Baccega (Uv) ha poi dichiarato: "Il Comité fédéral dell'Union Valdôtaine è stato inopportunamente convocato alla vigilia di questa discussione, a riprova di come il Movimento non sia mai stato in sintonia con il gruppo consiliare: non mi sarei mai aspettato un percorso di questo tipo. Non so se si troveranno delle convergenze, ma mi auguro che questo bilancio sia approvato. La strada delle nuove elezioni è tracciata: ben venga il voto, ma lavoriamo in questi mesi per la collettività che è in forte difficoltà. Mi prendo qualche giorno di riflessione per capire quale sarà il mio percorso futuro e quale sarà la mia collocazione personale per poter esprimere in tutta libertà le mie visioni politiche".

L'Assessore Luigi Bertschy (Av) ha aggiunto: "Viviamo una situazione che deve essere ben chiara all'opinione pubblica: non ci sono i 18 voti necessari per approvare il bilancio. L'esercizio provvisorio non deve spaventare nessuno, perché la macchina amministrativa non sarà paralizzata: deve però durare il più breve tempo possibile non oltre il mese di gennaio". Infine l'Assessore Albert Chatrian (Av) ha detto: "Noi avremmo votato questo bilancio, perché dà risposte e guarda al domani. Ma, se non ci sono i voti, è inutile discuterlo. Io mi auguro che ci sia la possibilità di migliorarlo, anche se la sua architettura non potrà essere stravolta".