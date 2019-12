Giunta licenzia ddl esercizio provvisorio bilancio

A seguito delle decisioni assunte nel corso dei lavori del Consiglio Valle, la Giunta regionale, "riunita d'urgenza e in via straordinaria", ha approvato il Disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale fino al 30 aprile 2020. E' quanto si legge in una nota. Il disegno di legge è stato approvato ai sensi del Decreto legislativo 118 del 2011 e viene ora trasmesso all'esame del Consiglio regionale, nella Commissione consiliare Affari generali.