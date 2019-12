Cimeli storici, a Doues il Museo dell'alpino

Nasce a Doues il Museo dell'Alpino.

Lo spazio - intitolato "Memoria alpina, la storia siamo noi" - sarà inaugurato domenica 29 dicembre, alle 10. Ospitato nella struttura polifunzionale dell'ex-latteria in località frazione La Cleyvaz, raccoglie un'esposizione di cappelli alpini, usati dalla fondazione del Corpo a oggi, ma anche le divise utilizzate nelle due guerre mondiali e tanti altri oggetti tra documenti, fotografie, cartoline, bandiere. L'iniziativa è del Gruppo Alpini locale, in collaborazione con il Comune e con il sostegno del Consiglio regionale.

"Questa raccolta - spiega Franco Manes, sindaco di Doues - ha lo scopo di mantenere viva la storia per tramandarla alle generazioni future: è una piccola esposizione, che vorremmo diventasse luogo di aggregazione e di visita delle scolaresche valdostane. Purtroppo, ormai, anche nei nostri piccoli paesi il rischio dell'oblio è sempre più forte: crediamo che la creazione di questi piccoli luoghi potrà essere in futuro un valore aggiunto". La Presidente del Consiglio, Emily Rini, sottolinea "l'importanza di iniziative come questa, che riescono a coniugare la storia italiana con quella delle nostre piccole comunità locali. Questo è un bell'esempio di come sia possibile ripensare i luoghi della nostra quotidianità, proiettando la memoria del passato sul nostro presente".