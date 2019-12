Front valdotain esce da maggioranza

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - "Dopo numerose riunioni e confronti" Front valdotain ha deciso di ritirare il proprio sostegno alla maggioranza regionale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio valle, Emily Rini, in apertura della discussione sulle dimissioni del presidente della Regione, Antonio Fosson. "Ora è necessario - ha aggiunto - che si torni alle urne. Non si deve e non si può fare finta di nulla". (ANSA).