Attrattività sanità, prosegue iter ddl

(ANSA) - AOSTA, 12 DIC - Nell'ambito del disegno di legge della Giunta che contiene disposizioni urgenti per l'attrattività del sistema sanitario regionale e la formazione del personale sanitario, la quinta Commissione 'Servizi sociali' del Consiglio Valle ha audito le organizzazioni sindacali. "Ci è stato espresso apprezzamento sui contenuti di questa legge - riferisce il Presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (Uv) - la cui importanza risiede nel fatto di fornire una pronta risposta all'attuale carenza di medici garantendo accessibilità e attrattività al sistema sanitario regionale. In effetti, le disposizioni di questo provvedimento normativo hanno carattere emergenziale, proprio per poter fronteggiare in breve tempo questa situazione di criticità. Ad esempio, per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria è prevista la possibilità di accedere a concorsi a tempo determinato senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese, che dovrà essere superato con esito positivo entro diciotto mesi. Per la dirigenza medica, si introduce una indennità mensile 'di attrattività'". (ANSA).