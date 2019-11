Aggravi, incomprensibile M5s su Casinò

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - "Sono tantissimo stupito dall'astensione del Movimento 5 Stelle che non si è compresa fino in fondo, soprattutto perché il voto rappresentava anche la trasmissione in procura della relazione". Così il consigliere regionale della Lega Vda Stefano Aggravi, dopo la votazione in seconda commissione sulla relazione riguardante il lavoro di verifica della seconda commissione 'Affari generali' sulla ristrutturazione del Casinò di Saint-Vincent e sulla esternalizzazione dei servizi. "Ho votato a favore della relazione - aggiunge Aggravi - perché rappresenta una buona e completa fotografia di quello che sono i lavori di ristrutturazione e della questione incarichi rilasciati dalla gestione Di Matteo, che prende sostanzialmente quanto fatto dalla relazione Brusoni e permette di chiudere un lavoro di analisi rispetto a quanto fatto, a suo tempo, anche dalla commissione La Torre".(ANSA).