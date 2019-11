Ricerca, ok da 4/a commissione a ddl

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - Il disegno di legge che modifica gli interventi regionali per la ricerca e lo sviluppo ha ottenuto oggi il parere favorevole della quarta commissione consiliare 'Sviluppo economico'. Si è astenuto il M5s. Alla riunione ha partecipato anche l'assessore alle finanze e attività produttive, Renzo Testolin.

La norma intende "rendere maggiormente attrattivi i bandi a valere sulla legge regionale in materia di ricerca e di sviluppo - spiega Giovanni Barocco (UV), presidente della commissione e relatore del testo -, consentendo ai centri di ricerca, anche non appartenenti a imprese industriali, di beneficiare dei contributi, e rendendo così più coerente la normativa regionale con le direttive comunitarie". (ANSA).