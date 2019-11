Lega-Mouv'Adu-Misto chiedono Consiglio straordinario

I gruppi consiliari di Lega Vda, Mouv', Adu e Misto hanno presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio regionale straordinario. L'istanza è stata depositata alla presidenza dell'Assemblea. In dettaglio si chiede di poter trattare "alcuni punti di importanza contingente non discussi durante la seduta del 20 e 21 novembre" che riguardano: trasferimento della Rsa dal Jb Festaz alla microcomunità di Variney (Lega Vda-Mouv'-Misto); modifica alla legge per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane (Lega-Mouv'-Misto); modalità attuative dell'insegnamento bilingue al Liceo Classico (Adu); approvazione del progetto di bilancio di previsione e del relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per gli anni 2020, 2021 e 2022.