Maggioranza e M5S pronti proposta legge

(ANSA) - AOSTA, 22 NOV - I consiglieri di maggioranza e del Movimento 5 stelle presenteranno una proposta di legge di riforma del sistema elettorale in Valle d'Aosta. E' quanto emerso dalla riunione della prima commissione del Consiglio Valle. "Abbiamo preso atto - spiega la presidente, Patrizia Morelli (Av) - che il testo prodotto dalla sottocommissione non era condiviso da tutti i commissari. In particolare Lega Vda, Mouv' e Misto non vogliono discutere questo testo avendone presentato uno alternativo". Maggioranza e M5S si metteranno al lavoro, partendo da una "base condivisa", per arrivare ad un testo comune dopo aver esaminato alcune problematiche sollevate dal consigliere Flavio Peinetti (Uv). (ANSA).