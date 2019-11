Regione,bilancio slitta di due settimane

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - Slitta di due settimane l'esame in Consiglio regionale del bilancio di previsione triennale e dei disegni di legge finanziaria e collegato. Lo ha annunciato oggi in aula la presidente Emily Rini, dopo la riunione della conferenza dei capigruppo. Inizialmente prevista dal 2 al 5 dicembre, l'adunanza sarà convocata dal 16 al 19 dicembre con all'ordine del giorno anche il Documento di economia e finanza regionale (Defr), iscritto alla seduta in corso. Il Consiglio si riunirà anche lunedì 2 e martedì 3 dicembre.(ANSA).