Apf, résolution sur democratie durable et innovante

Le droit à l'autodétermination des peuples et la démocratie directe ont été au coeur du débat de la 32e Régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a réuni les 14 et 15 novembre à Delémont, dans la République et Canton du Jura (Suisse), quelque 90 parlementaires, dont la Vallée d'Aoste qui était représentée par le vice-président du Conseil régional, Joël Farcoz, et par les conseillers Patrizia Morelli, Manuela Nasso et Alessandro Nogara.

Les travaux se sont conclus par l'approbation d'une résolution portant sur "une démocratie durable et innovante". Le texte invite les Parlements membres de l'Apf à oeuvrer pour la restauration d'un lien de confiance avec les citoyens en faisant usage d'innovations démocratiques tant délibératives que participatives et il appelle à réconcilier les jeunes avec la démocratie et ainsi devenir des écoles de la citoyenneté.

"Nous avons vécu des jours fort intéressants, où les principes et les valeurs sur lesquels les Valdôtains ont bâti leur système politique-institutionnel ont été l'objet d'une analyse approfondie et globale de la part de toute les communautés francophones européennes" déclarent les conseillers Farcoz, Morelli, Nasso et Nogara.