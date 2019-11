Lega, monitoraggio su trasporto disabili

"Sarà nostra cura monitorare, nell'ambito del rinnovo del servizio per il trasporto pubblico dei soggetti disabili, tramite nuova gara d'appalto nel 2020, che tutte le attenzioni e le premure verso gli utenti debbano avere necessaria priorità, che sia rispettato il pieno diritto dei lavoratori e assicurata la loro continua e completa formazione". Lo dichiarano Roberto Luboz, Diego Lucianaz e Nicoletta Spelgatti (Lega Vda) al termine della riunione congiunta della quarta e della quinta Commissione del Consiglio Valle. Riunione che era volta all'approfondimento della tematica del trasporto pubblico dei soggetti disabili "in ordine ai problemi inerenti il carico di lavoro degli autisti, alla vetustà dei mezzi utilizzati, al ritardo dei pagamenti dei salari e agli orari di servizio che spesso non sono conformi a quanto specificato nei capitolati d'appalto". Erano presenti le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di alcune aziende facenti parte dell'Ati che si è aggiudicata il servizio.