Comitato Chalamy in Giunta regionale

(ANSA) - AOSTA, 7 NOV - La Giunta regionale incontrerà domani mattina il comitato di cittadini 'La Valle non è una discarica' che si oppone all'avvio dell'attività della discarica Chalamy, a Issogne. Lo ha annunciato oggi, in Consiglio regionale, l'assessore all'Ambiente Albert Chatrian, rispondendo in aula a un'interpellanza dei consiglieri Daria Pulz (Adu), Luigi Vesan e Manuela Nasso (M5s) sulla rimodulazione in aumento dell'ecotassa per il conferimento in discarica delle varie categorie di rifiuti speciali. L'obiettivo dell'incontro è "fare una fotografia di cosa è stato, di cosa si è fatto, di quale sono state le autorizzazioni, di chi ha partecipato e di chi non ha partecipato, di come ha partecipato il territorio della comunità dell'Evancon", ha spiegato Chatrian.(ANSA).