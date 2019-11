Uv, disegnato profilo green Vda

"A pochi giorni dall'approvazione della legge sulla mobilità sostenibile in Valle d'Aosta si può già dare operatività alla normativa con la quale il Consiglio regionale ha contribuito a disegnare il profilo green della nostra regione". Così il gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine commenta la proposta di atto amministrativo che contiene i criteri e le modalità per la concessione dell'erogazione dei contributi della legge regionale 16/2019 presentata dall'Assessore Renzo Testolin alla terza e alla quarta Commissione consiliare.

"E' un atto determinante - aggiungono i Consiglieri dell'UV - con il quale si dà corpo alla nuova normativa che ha declinato per la Valle d'Aosta i principi della Strategia 'Europa 2020' e che mira a promuovere i veicoli 'verdi' e le infrastrutture necessarie a sostenere e promuovere la mobilità sostenibile, anche nell'ottica del raggiungimento dell'ambizioso traguardo Fossil Fuel Free 2040. Crediamo che sia un buon risultato per una regione di montagna quale la la Valle d'Aosta, che nella qualità del proprio territorio deve trovare la propria identità, non solo culturale, ma anche economica".