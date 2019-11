Lupo, ok commissione a ddl con voto Lega

(ANSA) - AOSTA, 4 NOV - Parere favorevole, anche con il sì della Lega, è stato espresso oggi dalla terza commissione 'Assetto del territorio' al disegno di legge riguardante le "misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo". L'unico voto contrario è stato quello della consigliera Daria Pulz (Adu). La norma prevede, tra l'altro, che possa essere autorizzata la cattura e l'eventuale abbattimento di esemplari, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). L'obiettivo - si precisa nell'articolato - è di "assicurare l'incolumità di tutti gli abitanti e dei frequentatori" della regione. Il disegno di legge approderà ora in aula in una delle prossime sedute dell'assemblea regionale.(ANSA).