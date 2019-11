Rifiuti, conferenza servizio Pompiod convocata per il 14 novembre

Si terrà il prossimo 14 novembre alle 14 la Conferenza di servizio per la discarica di Pompiod (Aymavilles), nell'ambito della procedura di verifica per un'eventuale revisione dell'autorizzazione rilasciata nel 2010 alla società Ulisse 2007. E' quanto è emerso a margine della riunione della terza commissione consiliare che ha audito congiuntamente la struttura regionale competente, i firmatari della petizione popolare per conoscere la provenienza e la tipologia dei rifiuti smaltiti, i sindaci di Aymavilles e Jovencan, il direttore dell'Arpa e i rappresentanti della società che gestisce la struttura.

"Le preoccupazioni espresse dagli abitanti di Pompiod hanno trovato nella Commissione un interlocutore attento e anche la riunione di oggi - commenta il Presidente della terza Commissione, Alessandro Nogara (Av) - è stata molto proficua, perché ha permesso il confronto diretto tra le parti coinvolte e ha dato la possibilità ai Commissari di avere un quadro il più completo possibile della questione".



Secondo Nogara "i firmatari della petizione questa mattina hanno avuto modo di interloquire, avvalendosi anche della collaborazione dell'esperto da loro individuato, sia con i gestori della discarica sia con soggetti preposti al controllo, quali ARPA e Corpo Forestale Valdostano, nonché con il dirigente della Struttura regionale attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, e con i Sindaci di Aymavilles e Jovençan". L'iter della petizione prevede ancora una riunione della Commissione per redigere e approvare la relazione che verrà successivamente presentata al Consiglio regionale.