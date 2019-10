L.elettorale,audizioni costituzionalisti

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - Si riunirà il 5 novembre in seduta pubblica, trasmessa in streaming sul canale YouTube del Consiglio oltre che sul canale televisivo Tv Vallée, la sottocommissione incaricata della stesura di una proposta di legge sulla riforma elettorale e della forma di governo. Sarà audita Lara Trucco, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Genova ed esperta di sistemi elettorali. "La sottocommissione ha proseguito nell'analisi di un testo base valutando le varie possibilità e proposte. In quest'ottica si è deciso di acquisire il parere di esperti costituzionalisti", spiega il presidente Alberto Bertin (Rc-Ac).(ANSA).