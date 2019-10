Valle d'Aosta vicina a Curdi e Catalani

(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - La Valle d'Aosta esprime sostegno alle istituzione e alla popolazione catalana e solidarietà al popolo curdo. E' quanto viene espresso in due risoluzioni approvate all'unanimità dal Consiglio Valle, dopo un ampio dibattito. I testi delle risoluzioni, primo firmatario il consigliere Alberto Bertin (Rc-Ac), sono una sintesi elaborata in aula a cui hanno aderito tutti i gruppi consiliari. Il Consiglio ribadisce il sostegno al percorso democratico e pacifico avviato dalle Istituzioni catalane e auspica una soluzione politica e istituzionale in grado di rispettare la legittima volontà del popolo catalano di decidere liberamente del proprio avvenire nel quadro di un'Europa unita.

Il testo riguardante il popolo curdo manifesta la ferma condanna per quanto sta avvenendo in queste ore nella regione del Rojava e per la continua violazione dei diritti civili e invita il Governo italiano tra l'altro a interrompere ogni fornitura militare italiana al governo di Ankara e a elevare eventuali sanzioni. Il documento impegna anche il Governo regionale a mettere a conoscenza della risoluzione le autorità italiane ed europee interessate e ad adottare un gesto simbolico (illuminazione di un monumento significativo) fino a che le azioni richieste non saranno intraprese.(ANSA).