Turismo, al via corso per guide escursionistiche Previsti rimborsi dei corsi per chi supera esame finale

(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - Nei primi mesi del 2020 partirà l'atteso corso per guide escursionistiche in Valle d'Aosta, una delle professioni turistiche previste dalla normativa regionale.

Lo ha annunciato oggi l'assessore al turismo, Laurent Viérin.

"E' ipotizzabile anche in base alle disponibilità finanziarie - ha spiegato - che la Regione eroghi un rimborso parziale dell'onere di partecipazione ai corsi di formazione a coloro che abbiano superato con esito positivo l'esame finale". Le persone abilitate a svolgere questa professione sono ora 315, ma di queste solo 146 risultano regolarmente iscritte nell'elenco regionale e quindi operanti sul territorio.(ANSA).

