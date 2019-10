Gerandin, fermiamo discarica Chalamy

"Fermiamo la discarica di Chalamy prima che si trasformi in un problema e che arrivi in Consiglio una nuova petizione". Lo ha detto oggi in Consiglio regionale Elso Gerandin (Mouv'), presentando una interpellanza rivolta all'assessore all'ambiente, Albert Chatrian, riguardante il sito di Issogne che potrà essere aperto tra circa un anno. "Evitiamo una Pompiod 2: siamo in una fase di predisposizione della discarica e non di conferimento, - ha aggiunto Gerandin - cerchiamo quindi di modificare gli atti in autotutela, facendo una valutazione se autorizzare tutte queste tipologie di rifiuti. Se l'approccio è questo mi sembra più che corretto, perché la preoccupazione nella popolazione è davvero tanta".



L'assessore Chatrian assicurando che "c'è la volontà di affrontare nel merito la questione, al di là delle bandierine ideologiche, per trovare delle soluzioni", ha tuttavia precisato: "la discarica per rifiuti speciali inerti di Issogne è stata autorizzata il 3 ottobre 2014 con provvedimento di Giunta, al termine di una regolare istruttoria e dopo aver acquisito il parere di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e senza che vi fossero pareri negativi".(ANSA).