Aeroporti, raddoppiati passeggeri C. Gex

I passeggeri transitati quest'anno all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe sono stati 560, compresi quelli che hanno usufruito di un collegamento con Torino-Caselle, raggiungendo un coefficiente di riempimento del 77%. Il dato, giudicato "positivo", è stato fornito in Consiglio regionale dall'assessore ai trasporti Luigi Bertschy, rispondendo a un'interrogazione del gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne.



"Il nostro lavoro - ha spiegato Bertschy - è volto al rilancio dell'aeroporto, e per questo nel 2020 contiamo di valorizzare l'accordo di transazione con una serie di investimenti, rientranti nella fase tre del master plan, di cui dovremo discutere in Aula". Secondo il consigliere Alberto Bertin (Rc-Ac) "trasformare questa struttura in un grande aeroporto commerciale è stato un grave errore, compiuto nel lontano 2004, ma che ancora oggi impatta negativamente sull'economia della nostra regione".



Bertin ha aggiunto: "Bisognerà fare al più presto una scelta per ridimensionare l'aspetto commerciale della struttura. Bisogna agire in fretta, per fermare l'emorragia di denaro pubblico e dare finalmente il giusto sviluppo alla struttura".