Consiglio Valle entra nelle scuole

'La Commune à l'ecole', il concorso che promuove per il quarto anno l'educazione civica e la conoscenza del Comune nelle scuole valdostane, viene affiancato dal nuovo progetto 'Un Conseil pour une école'. "Si inserisce come ulteriore tassello nei Rendez-vous citoyens - ha sottolineato la presidente del Consiglio Emily Rini - per promuovere la partecipazione attiva di ragazzi alla vita delle istituzioni. Da quest'anno entreranno nelle scuole non solo i Comuni ma anche l'Assemblea regionale per raccontare l'insieme delle sue attività e i meccanismi di funzionamento. E' un progetto nel quale l'intero Ufficio di presidenza del Consiglio crede fortemente e che abbiamo promosso con convinzione". Nelle scuole il Consiglio entrerà grazie a un video con protagonisti due giovani Marlène Jorrioz e Giuseppe Conte. "La distanza che si è creata tra cittadini e istituzioni è dovuta anche alla mancanza di conoscenza. I due progetti sono nati per colmarla", ha aggiunto il presidente della Regione Antonio Fosson. In rappresentanza del Celva ha parlato Enrica Zublena: "In tre anni La Commune à l'école ha coinvolto 18 Istituzioni scolastiche per un totale di 800 ragazzi e sono state individuate 21 pratiche di amministrazione condivisa.

L'iniziativa è stata una crescita non solo per i ragazzi ma anche per gli amministratori comunali". Al concorso 'Un Conseil à l'école' possono partecipare le classi seconda delle medie inferiori con il tema 'La storia del Consiglio regionale dal 1946 a oggi attraverso uno dei suoi protagonisti' e le classi terza delle scuole superiori che dovranno elaborare una mozione su un tema di interesse regionale che si vorrebbe portare all'attenzione del Consiglio regionale.

In palio per i vincitori un viaggio di istruzione a Strasburgo. Al concorso 'La Commune à l'école' possono partecipare le classi terminali della scuola dell'infanzia con il tema 'Regole per crescere insieme' e le classi quarta delle elementari con il tema 'Con idee, progetti e passione ci impegniamo per migliorare insieme il nostro Comune'. In palio un'escursione con l'accompagnamento di una guida naturalistica.