Catalogna, Torrent chiede sostegno Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - Il presidente del Parlamento catalano Roger Torrent i Ramió ha chiesto alla Valle d'Aosta, in una lettera inviata alla presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, di "porre attenzione agli eventi e di sostenere o dare impulso a iniziative volte a risolvere per strade politiche, democratiche e pacifiche il conflitto politico che vive il suo paese e assicurare così che nell'Unione europea siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali". Lo ha riferito oggi in aula la presidente dell'assemblea regionale, informando di avere trasmesso la lettera al presidente della Regione e ai capigruppo. "I gruppi consiliari - ha aggiunto Rini - stanno lavorando a due risoluzioni, che saranno iscritte nel corso di questa adunanza e che spero possano trovare la piena condivisione dell'Assemblea".(ANSA).