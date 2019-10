Norma azzardopatia tema in Consiglio Vda

(ANSA) - AOSTA, 21 OTT - Lo stato di applicazione della norma regionale contro l'azzardopatia è uno dei temi che saranno esaminati nel prossimo Consiglio regionale, convocato per mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre prossimi. La questione è sollevata in una interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo del Movimento 5 stelle. Le altre due iniziative iscritte nell'ordine del giorno suppletivo sono del gruppo Adu-Vda, che chiede se vi siano rapporti intercorrenti tra la Regione ed enti pubblici o privati turchi, e della Lega con una interrogazione sull'incontro 'World Bioethics Day', organizzato ad Aosta lo scorso 19 ottobre. Gli oggetti previsti per la prossima seduta sono complessivamente 89. (ANSA).