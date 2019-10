Consiglieri M5s regalano tre Lim a liceo

(ANSA) - AOSTA, 8 OTT - Tre lavagne interattive multimediali (Lim) sono state donate dal gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle al Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide di Aosta. Il costo è di circa 6 mila euro ed è stato pagato con una parte dello stipendio da consigliere regionale dei quattro componenti del gruppo. «Le Lim - spiegano Manuela Nasso, Luigi Vesan, Luciano Mossa e Maria Luisa Russo - sono destinate a tre classi diverse, in modo che ognuna di esse abbia a disposizione la lavagna multimediale, strumento indispensabile per una didattica moderna. È una grande soddisfazione poter contribuire fattivamente all'educazione dei nostri ragazzi, con un segno concreto di restituzione delle nostre indennità".

Le precedenti donazioni sono state un ecografo al reparto di pediatria e di patologia dell'ospedale Beauregard, per un valore di 45.000 euro e un defibrillatore di circa 3.000 euro per il Comune di Avise.

"Gli eletti del M5S di tutta Italia - aggiungono gli esponenti M5s - sanno essere una comunità che si misura su fatti concreti e questa nostra scelta è un gesto che misura la volontà e la coerenza nel perseguire il bene comune dei nostri cittadini. Ci auguriamo che altri colleghi siano invogliati ad unirsi a noi in gesti semplici ma autentici di restituzione ai nostri concittadini".(ANSA).