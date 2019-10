Tumori, Consiglio aderisce Nastro Rosa

(ANSA) - AOSTA, 3 OTT - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta aderisce alla Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Ai consiglieri sono stati distribuiti il Nastro Rosa e il materiale informativo della Lilt. "Ringraziamo la Lilt per il suo continuo impegno e per la sua opera di educazione contro le cause che possono provocare questa malattia. È importante - ha spiegato la presidente del Consiglio, Emily Rini - che noi, in quanto rappresentanti delle istituzioni, indossiamo questo simbolo in segno di vicinanza e di sensibilizzazione". Secondo l'assessore alla sanità Mauro Baccega "l'attività che svolge la Lilt è fondamentale: tanta attività di prevenzione e di promozione di buoni e sani stili di vita, tanto sostegno e attenzione ai malati e alle loro famiglie".(ANSA).