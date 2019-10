Legge mobilità sostenibile in Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 1 OTT - Sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Valle, convocata per domani e giovedì, la norma sulla mobilità sostenibile, proposta dalla Giunta regionale e modificata in commissione. Il testo, iscritto nell'ordine del giorno suppletivo, prevede la realizzazione di infrastrutture per la mobilita' ciclistica, attraverso percorsi ciclabili, reti di punti di ricarica per bici elettriche, la promozione del car sharing e altre forme di mobilita' condivise. Sono anche previsti contributi diretti sia per l'acquisto di veicoli nuovi e usati a bassa emissione di CO2, sia per il leasing e il noleggio a lungo termine, sia per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita.

Sono anche state iscritte due sono interrogazioni a risposta immediata riguardanti la crisi dell'azienda Shiloh di Verrès (ADU-VdA) e la tempistica per la presentazione della legge regionale relativa al passaggio delle competenze dei servizi socio-assistenziali dalle Unités des Communes ai Comuni (Mouv').(ANSA).