Corecom, Vda capofila minoranze

(ANSA) - AOSTA, 1 OTT - Il Corecom della Valle d'Aosta sarà il capofila di un gruppo di lavoro dedicato alla tutela delle minoranze linguistiche, costituito dai comitati della Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Bolzano e Trento. E' quanto stato deciso in un incontro svoltosi il 26 settembre, a Bolzano, a cui hanno partecipato i presidenti Corecom delle Regioni a statuto speciale Roland Turk (Bolzano), Pier Paolo Civelli (Valle d'Aosta), Antonella Gatta (Vice Presidente Friuli Venezia Giulia), Mario Cabasino (Sardegna) e Marco Sembenotti (Trento).

"Per assicurare immediata continuità e concretezza - spiega il presidente del Corecom Valle d'Aosta, Pier Paolo Civelli - abbiamo già programmato una riunione operativa in Valle d'Aosta che si svolgerà entro il mese di dicembre, nel corso della quale ci sarà già un primo riscontro dei dossier aperti a Bolzano.

Sarà inoltre l'occasione per un'ulteriore valutazione delle esperienze maturate per poter infine predisporre un progetto organico comune per un'efficace e moderna valorizzazione e tutela delle lingue minoritarie".(ANSA).