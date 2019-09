A Petite ferme du Bonheur va Premio Volontariato Consiglio Valle

L'agricoltura sociale per la valorizzazione delle capacità delle persone disabili è l'ambito in cui opera il progetto 'Seminiamo il futuro', promosso dall'associazione La Petite Ferme du Bonheur di Doues che ha vinto il premio per il Volontariato 2019, istituito dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La cerimonia si è svolta mercoledì 25 settembre, ad Aosta, in occasione delle celebrazioni del decimo anniversario del premio. "In dieci anni sono stati presentati 138 progetti, a testimonianza della grande vivacità del volontariato in Valle d'Aosta, collante essenziale per la nostra comunità. A tutti i volontari, quindi, va il nostro ringraziamento, per il loro impegno a servizio del territorio", ha detto la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

Sono stati consegnati anche cinque riconoscimenti: all'associazione La Casa di Sabbia per il progetto 'Un po' di vita, momenti di serenità per i genitori e di svago per i fratelli' (sostegno alle famiglie che vivono la disabilità); all'organizzazione di volontariato Miripiglio per il progetto 'Azzardo basta...rdo' (lotta all'azzardo patologico); all'associazione di promozione sociale Diapsi per il progetto 'Insieme si può' (volontariato verso chi vive la malattia psichica); all'Associazione di promozione sociale Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto (Anedt) di Aosta per il progetto "Prevenzione delle malattie renali ai diversi stati e post trapianto" (sensibilizzazione sul tema delle malattie renali) e all'organizzazione di volontariato Mia-Memoria Impegno Azione per il progetto "I diversi linguaggi della memoria per l'impegno" (ricordo delle vittime innocenti delle mafie).