Consultorio Variney, raccolte 1.123 firme in un mese

Sono 1.123 le firme della petizione per il mantenimento dei servizi sanitari del consultorio Usl di Variney, depositata oggi in Consiglio Valle. Dei firmatari 1024 sono residenti negli 11 comuni serviti dal consultorio, mentre 99 sono residenti altrove ma gravitano sulla struttura.

L'iniziativa è stata illustrata oggi dai consiglieri Claudio Restano (Misto), Roberto Cognetta (Mouv') e Daria Pulz (Adu).

"E' un argomento più volte trattato in Consiglio - ha spiegato Restano - noi siamo solo i portavoce della popolazione che è molto preoccupata per la diminuzione del personale e dei servizi". Secondo quanto è stato spiegato oggi la psicologa per adulti è assente da 5 anni, la psichiatra da 3, il servizio di medico di sanità pubblica è stato sospeso, l'assistente sociale è presente solo un giorno alla settimana, l'assistente sanitaria andrà in pensione a ottobre e non sarà sostituita. "La raccolta firme durata solo un mese - ha spiegato Cognetta - ha avuto un successo inaspettato, ora inizierà l'iter in Consiglio regionale". Secondo Daria Pulz "il consultorio di Variney è un presidio fondamentale sul territorio e i suoi servizi sono diritti dei cittadini che devono essere mantenuti". (ANSA).