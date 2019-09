Fosson, valutazioni su doppio incarico

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - "Per opportunità e non per questioni di incompatibilità" la Regione Valle d'Aosta sta "valutando" il doppio incarico affidato a Stefania Fanizzi di Segretario generale e di rappresentante regionale nel Cda di Finaosta. Lo ha riferito in Consiglio Valle il presidente della Regione Antonio Fosson, rispondendo a una interpellanza del consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda). "E' stata analizzata la disciplina ordinaria in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi nella pubblica Amministrazione e negli enti privati controllati dal pubblico - ha spiegato Fosson - e non sono stati riscontrati elementi di incompatibilità nei ruoli di Segretario generale e mero componente del Consiglio di Amministrazione".

Aggravi ha concordato sul fatto "che si tratta non di un'incompatibilità formale, ma di una questione di opportunità, perché nel prosieguo dell'attività potrebbero verificarsi conflitti di interessi, e non mi riferisco a motivi personali".(ANSA).