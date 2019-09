'Castello Montjovet sarà valorizzato'

(ANSA) - AOSTA, 18 SET - La Regione Valle d'Aosta e il Comune di Montjovet intendono avviare "un percorso di valorizzazione sia per il castello che per il borgo" del paese della media Valle. Lo ha riferito oggi in Consiglio Valle l'assessore alla cultura Laurent Viérin, rispondendo a una interpellanza presentata dal consigliere Luca Distort (Lega Vda). "Il castello di Saint-Germain - ha spiegato Viérin - è uno degli ultimi che necessita di una valorizzazione e di un inserimento nella rete dei beni culturali. Nella politica di acquisizione e di valorizzazione abbiamo dovuto darci delle priorità: negli ultimi anni, con risorse regionali e fondi europei, abbiamo lavorato sui beni sia di proprietà regionale che di privati, in particolare i castelli di Quart, Arnad, Aymavilles, Saint-Pierre, Sarriod de La Tour, Gamba, Cly e Graines". "Se l'obiettivo finale porta alla conservazione del castello ne siamo felici, - ha commentato Distort - tuttavia bisogna arrivarci prima che questo cada a pezzi. Già 10 anni fa l'allora Assessore Viérin riferiva quanto ha riferito oggi in merito allo stesso bene culturale: si chiede quindi la massima determinazione per rendere queste stesse promesse una realtà concreta, perché la tutela di un bene è una priorità assoluta".(ANSA).