Petizione discarica Pompiod in Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 17 SET - La petizione firmata da 1.132 cittadini per conoscere la provenienza e la tipologia dei rifiuti smaltiti nella discarica di Pompiod nel comune di Aymavilles è approdata oggi nella terza commissione del Consiglio Valle, che ha audito il primo firmatario Ernesto Pison. "La settimana prossima effettueremo un sopralluogo alla discarica e sentiremo ulteriori soggetti, al fine di arrivare in Consiglio con un quadro chiaro rispetto alla situazione", ha spiegato il presidente della commissione Alessandro Nogara. "Si tratta - ha aggiunto - di un tema sul quale stiamo ponendo la nostra attenzione e condividiamo la necessità di approfondire tutti gli aspetti che hanno destato preoccupazione negli abitanti della zona. La salute e l'ambiente sono per noi tutti una priorità". Secondo il regolamento del Consiglio, entro novanta giorni dalla presentazione dell'iniziativa popolare l'argomento deve essere sottoposto all'esame dell'Aula consiliare che può approvare una risoluzione. (ANSA).