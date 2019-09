Consiglio Valle celebra 10/o anniversario Premio volontariato

Il Consiglio Valle celebra il decennale del Premio regionale per il volontariato con una tavola rotonda prevista in occasione delle cerimonia di consegna del premio di quest'anno. All'appuntamento, previsto per mercoledì 25 settembre, alle 17, nella sala Maria Ida Vigliono del palazzo regionale, ad Aosta, interverranno Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino e ideatore dell'Arsenale della Pace, e René Roux, rettore della Facoltà di teologia di Lugano.

La premiazione sarà preceduta da una conferenza, aperta da una tavola rotonda tra i partner del Premio che si confrontano sui propri progetti sociali. Sono sei i premi che vengono assegnati in questa edizione: al Premio regionale, che vede un contributo di 5.000 euro al progetto scelto, si affiancano cinque riconoscimenti del valore di 4.000 euro ciascuno. I 14 progetti presentati sono stati valutati da una giuria in base all'originalità delle proposte, della loro sostenibilità e della loro capacità di fare rete. Negli ultimi 10 anni i progetti presentati sono stati in tutto 138: i 32 premi e le 6 menzioni hanno visto assegnati circa 140 mila euro di sostegno alle iniziative delle organizzazioni di volontariato.