Bard ad 1630, rievocazioni nel borgo

(ANSA) - AOSTA, 13 SET - "Bard A.D. 1630: uno spaccato di vita seicentesca" è il titolo di una due giorni all'insegna della cultura, dell'arte e della storia, per ricreare le atmosfere dell'inizio del 17/o secolo. L'evento - in programma sabato 21 e domenica 22 settembre - è organizzato dall'Associazione culturale 'Borgo di Bard', in sinergia con il Consiglio regionale.

A "trasportare gli spettatori in un viaggio nel tempo" all'interno del borgo di Bard sarà uno spettacolo teatrale curato dal gruppo di rievocazione storica "La Malagente" di Torino. Il 21 settembre l'appuntamento con lo spettacolo itinerante è fissato per le 15, mentre alle 21.30, nella sala espositiva del Comune di Bard, in piazza Cavour, è prevista una rievocazione storica. Domenica 22 settembre, sempre alle 15, replica dello spettacolo teatrale. (ANSA).